Трамп: Я не обещал скорого вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить сроки вывода американских войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 6 января, передает Reuters.
"Мы выведем наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро. Но мы боремся с "Исламским государством", − отметил американский лидер.
Он также подчеркнул, что американское присутствие в Сирии имело "огромный эффект".
Ранее СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок.
Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных.
Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью 3 января подтвердил, что операция по выводу войск с сирийской территории началась.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net