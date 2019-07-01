Трамп: Я не обещал скорого вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп отказался сообщить сроки вывода американских войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. Об этом он сказал журналистам в воскресенье, 6 января, передает Reuters.

"Мы выведем наши войска... Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро. Но мы боремся с "Исламским государством ", − отметил американский лидер.

Он также подчеркнул, что американское присутствие в Сирии имело "огромный эффект".

Ранее СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью 3 января подтвердил, что операция по выводу войск с сирийской территории началась.