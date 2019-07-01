За поджог союза венгров в Ужгороде будут судить троих поляков

Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши передал в суд обвинительное заключение в отношении троих граждан страны, которые в начале февраля 2018 года совершили поджог здания союза венгров в Ужгороде. Об этом 5 января сообщило польское издание TVP.info.

Отмечается, что фигурантов дела обвиняют в терроризме. По данным следствия, заказчиком преступления является немецкий журналист, который, вероятно, действовал по указанию спецслужб России. За поджог он заплатил исполнителям по тысяче злотых. По данным следствия, заказчиком преступления является немецкий журналист, который, вероятно, действовал по указанию спецслужб России. За поджог он заплатил исполнителям по тысяче злотых.

"Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинского-венгерских отношений", − указали в Агентстве внутренней безопасности Польши.

Главным подозреваемым в деле называют 28-летнего Михала П., специалиста в сфере безопасности, связанного с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana.

Следствие утверждает, что Михал П. завербовал двух других обвиняемых − Адриана М. и Томаша Ш., предоставил им деньги на зажигательную смесь, а также мобильные телефоны и сим-карты. Они должны были совершить поджог, записать его на видео и переслать Михалу П.

Главный подозреваемый свою вину не признает. На сотрудничество со следствием согласился 22-летний Адриан М.

По его словам, во время одной из встреч Михал П. попросил нарисовать на фасаде Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде свастику и знак "88" (символизирует лозунг Heil Hitler), что должно было наводить на мысль о вине "украинских бандеровцев".

Ночью 4 февраля исполнители осуществили план и в тот же день выехали из Украины в Польшу, однако успели попасть в поле зрения украинских правоохранителей благодаря камерам наблюдения. Уже 22 февраля их задержали польские правоохранители.

Напомним, после инцидента глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что поджечь офис Общества венгерской культуры пытались двое граждан ЕС из праворадикальной организации, которая поддерживают политику президента РФ Владимира Путина.

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Источник: korrespondent.net