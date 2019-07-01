Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола

Верховный глава Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщила газета The Straits Times со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Его величество готовится вернуться в Келантан (один из штатов Малайзии − ред.), чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития, а также улучшения жизни населения", − отметили при дворе. "Его величество готовится вернуться в Келантан (один из штатов Малайзии − ред.), чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития, а также улучшения жизни населения", − отметили при дворе.

О причинах отречения 49-летнего короля не известно. В конце ноября 2018 года СМИ сообщили, что монарх женился в РФ на победительнице конкурса Мисс Москва-2015 Оксане Воеводиной. По данным газеты, факт возможной коронации новой жены Мухаммада V вызвал неодобрение среди других правителей. Малайзия является конституционной монархией. Король страны наделен церемониальными представительскими функциями и является главнокомандующим вооруженными силами.​ По его одобрению осуществляются принятие законов и назначение министров. При этом он должен прислушиваться к мнению парламента и правительства. По законодательству Малайзии, должность короля является выборной. Главу государства избирают сроком на пять лет среди девяти султанов, правящих штатами страны. Мухаммад V − султан штата Келантан. Его избрали королем в апреле 2016 года. Король Свазиленда сменил название страны Напомним, в 2013 году король Бельгии Альберт II отрекся от престола в пользу сына.

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Источник: korrespondent.net