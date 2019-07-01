Во Львовской области пятый приход перешел в ПЦУ

Община церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы в селе Каров Сокальского района Львовской области 6 января приняла решение перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата в поместную Православную церковь Украины. Об этом сообщил депутат Сокальского районного совета Олег Кожушко, пишет Zaxid.net.

Он уточнил, что Каровский приход УПЦ МП станет уже пятым во Львовской области, перешедшим в ПЦУ.

Накануне аналогичные решения согласовали крупнейший храм УПЦ МП во Львовской области − церковь Петра и Павла в Жолкве, а также церкви в селах Пищаны и Верчаны (Стрыйский район) и городе Угнев (Сокальский район).

Депутат отметил, что настоятель церкви в селе Каров Мирослав Кинас поддержал решение прихожан о переходе к ПЦУ.

Всего во Львовской области 60 общин УПЦ МП.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

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Источник: korrespondent.net