Трамп вносит изменения в проект стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной. Об этом он сообщил в воскресенье, 6 января, в своем микроблоге в Twitter.

По словам Трампа, вице-президент Майкл Пенс ранее на встрече с представителями Демократической партии обсудил различные проблемы, связанные с безопасностью на границе.

"Мы планируем сейчас скорее стальную стену, а не бетонную", - написал Трамп.

По его словам, стальная стена крепче и будет меньше бросаться в глаза.

