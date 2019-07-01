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07. 01. 2019

Израиль ударил по позициям ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Авиация в понедельник, 7 января, израильской армии нанесли удар по нескольким позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную на территорию Израиля ракету, сообщает пресс-служба армии в Twitter.

Ранее армия заявила, что израильская система ПВО Железный купол обнаружила и перехватила ракету, выпущенную по территории страны из сектора Газа в ночь на понедельник.

"В ответ на ракету, запущенную из Газы по Израилю, истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким целям в военном лагере ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в Twitter армейской пресс-службы.

Несколькими часами ранее сообщалось, что Израиль сбил ракету, запущенную из Сектора Газа.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 января на границе Израиля с сектором Газа проходили массовые протесты, участие в которых приняли около десяти тысяч палестинцев.

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Источник: korrespondent.net

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