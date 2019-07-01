Во Франции поймали ламу, несколько дней гулявшую по городу

На юге Франции, в коммуне Веден, спасатели поймали ламу, которая гуляла рядом с торговым центром IKEA. Об этом в понедельник, 7 января, сообщает радиостанция France Bleu.

Отмечается, что южноамериканское животное разгуливало без присмотра в этом районе уже несколько дней. Операция по его поимке проходила с особой осторожностью, чтобы не вызвать ДТП на близлежащей трассе.

Сотрудникам ветеринарного отдела спасательной службы удалось усыпить ламу специальным дротиком.

Пока разыскивается владелец беглянки, животное из семейства верблюдовых было передано на попечение в местный конный клуб.

Ранее в США овца присоединилась к стаду оленей. Дикие олени уже привыкли к новому другу и однажды даже сумели защитить овцу от хищных койотов.

Также в США накормленный шоколадом дикий олень привел друзей в магазин на автозаправке.

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Источник: korrespondent.net