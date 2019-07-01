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07. 01. 2019

Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Младенец, которого спасли из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание. Об этом в понедельник, 7 января, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Десятимесячный Ваня, по ее словам, активно реагирует, общается с мамой. Его состояние за время пребывания в больнице существенно улучшилось.

Министр добавила, что у малыша появился голос, это означает, что осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких нет.

"Мама психологически еще не вышла из состояния стресса, конечно, и все ее тревоги и страхи, они пока сохраняются", - отметила Скворцова.

У мальчика была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание. Младенец провел под завалами более 30 часов, ночью температура воздуха опускалась до минус 27 градусов. Диагностические исследования, проведенные в Москве, показали, что повреждений мозга у малыша нет, функция почек практически восстановлена, врачам с большой вероятностью удастся спасти обмороженную ногу мальчика.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Сообщалось также, что из-под завалов достали живого младенца.

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Источник: korrespondent.net

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