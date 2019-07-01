В Габоне произошла неудачная попытка военного переворота

В африканской республике Габоне в понедельник, 7 января военные взяли под контроль государственную радиовещательную станцию, где заявили о создании "Национального совета реставрации" в связи с утратой доверия к президенту страны Али Бонго Ондимбе, сообщает BBC News. Позже военные были арестованы.

События произошли рано утром в Либревиле. Сообщается, что в радиоэфире военные заявили о том, что пришло время "восстановить демократию" в стране.

Военные призвали коллег взять под контроль транспортную систему, запасы боеприпасов и аэропорты "в интересах нации".

Позже радио RFI со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу сообщило, что силовики арестовали мятежных военных.

Министр заявил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать. По его словам, речь идет о группе "шутников", неизвестных командованию армии Габона.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинял США в попытке переворота в стране.

Как сообщалось, СМИ назвали настоящее имя организатора переворота в Черногории.

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Источник: korrespondent.net