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07. 01. 2019

Утечка данных политиков в Германии: полиция провела обыски

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в рамках расследования дела о масштабной утечке данных сотен немецких политиков и известных лиц провели обыск в квартире 19-летнего программиста из города Хайльбронн, который проходит свидетелем по этому делу.

Об этом сообщили в понедельник, 7 января, немецкие СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам источников, в ходе обыска было изъято техническое оборудование, свидетель был допрошен. Он подтвердил факт обыска, добавив, что допрос длился несколько часов. Программист показал, что уже давно поддерживает контакт с хакером, на которого возлагается ответственность за кражу и обнародование в интернете частных данных немецких политиков и других известных лиц, включая номера их мобильных телефонов и адреса электронной почты.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер планирует 7 января обсудить ситуацию с главой BKA Хольгером Мюнхом и главой Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Арне Шенбомом.

Ранее хакеры получили доступ к личным данным 997 выходцев из КНДР, бежавших ранее в Южную Корею.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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