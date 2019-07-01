Крушение судна у Турции: погибли четыре украинца

Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, стали жертвами крушения в Черном море грузового судна у берегов Турции. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter в понедельник, 7 января.

"Сегодня утром у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 человек были гражданами Украины. Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун", - отметил он.

По словам посла, потерпевших уже посетил губернатор провинции, они находятся под надлежащим присмотром. Также в Самсун выехал украинский консул.

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Напомним, грузовое судно под флагом Панамы, вышедшее из российского азовского порта, отправило сигнал бедствия примерно в 148 км (92 милях) от северо-восточной черноморской провинции Самсун.

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Источник: korrespondent.net