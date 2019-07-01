Лондон знает все о покушении на Скрипаля - The Telegraph

Британские власти убеждены, что знают "все, что следует знать" о покушении с использованием нервно-паралитического вещества на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в том числе о роли российского президента Владимира Путина в организации этого преступления. Об этом в понедельник, 7 января, пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на правительственные источники.

Издание указывает, что стоявшая за нападением агентурная сеть российской военной разведки, больше известной как ГРУ, была разоблачена в Великобритании в результате контртеррористического расследования и впоследствии ликвидирована, так что в течение многих лет уже не будет представлять опасности.

Не связанные друг с другом источники сообщили The Telegraph, что все подробности операции уже хорошо известны, в том числе что цепочка подчинения тянется вплоть до президента России Владимира Путина, "который дал зеленый свет использованию боевого нервно-паралитического вещества на британской земле".

"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - заявил один из собеседников издания, добавив, что ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе прочное положение в Великобритании.

Операции российской разведки были раскрыты во многом из-за ряда грубых ошибок, в частности потому, что российская спецслужба выдавала многим своим агентам паспорта с последовательными номерами, пишет британская газета. Власти в Лондоне теперь уверены, что практически все высланные из страны 23 российских дипломата были агентами ГРУ и Службы внешней разведки (СВР) России и что их высылка сорвала шпионские операции Кремля в Великобритании.

После уничтожения Лондоном агентурной сети ГРУ в Великобритании, по данным источников The Telegraph, СВР отчаянно пытается восстановить свои позиции на Западе.

Ранее Британия инициировала новые санкции по делу Скрипаля.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net