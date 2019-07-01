Президент Всемирного банка уходит в отставку

Президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку - он закончит работать с 1 февраля. Обязанности главы организации будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева, говорится в пресс-релизе банка в понедельник, 7 января.

Ким принял решение об отставке до истечения срока своих полномочий в 2022 году. Официальная причина - желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

"Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над повышением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны", - говорится в документе.

Ким стал президентом Всемирного банка 30 июня 2012 года. В 2017 году его переизбрали на второй пятилетний срок, который должен был завершиться в 2022 году.

Ранее совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовых гарантий на сумму $750 млн.

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Источник: korrespondent.net