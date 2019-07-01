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07. 01. 2019

В Альпах под лавинами погибли семь человек

Из-за сильных снегопадов в немецких, австрийских и итальянских Альпах участились случаи схода лавин, пишет ВВС.

"Двое немецких лыжников погибли от двух разных лавин в горах Австрии. Тело третьего лыжника было найдено в горах недалеко от Зальцбурга", - говорится в сообщении.

Так, в немецкой Баварии лавина убила женщину. Там же турист погиб от падения дерева. Тела двух альпинистов нашли в итальянских Альпах.

"Погибших может быть больше: несколько человек пропали в горах без вести. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявлен второй уровень лавинной опасности", - отмечает издание.

Ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины. Кроме того, в Гималаях лавина накрыла лагерь с альпинистами, погибли 9 человек.

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Источник: korrespondent.net

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