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07. 01. 2019

В Греции из-за непогоды объявили режим ЧП

В результате сильного снегопада на полуострове Халкидики в Греции объявлен режим чрезвычайного положения - температура воздуха понизилась до 19 градусов ниже нуля. Проливные дожди и снегопады, обрушившиеся на север и запад Греции, осложнили повседневную жизнь в этих регионах.

В результате сильного снегопада на полуострове Халкидики объявлен режим ЧП, температура воздуха понизилась до 19 градусов ниже нуля.

Из-за гололеда запрещено движение по ряду дорог Македонии и Фракии, в школах некоторых районов Греции отменили занятия.

Также непогода повредила ЛЭП в Салониках, также возникли перебои в железнодорожном сообщении.

В ближайшее время повышения температуры воздуха в Греции не ожидается.

Напомним, жертвами непогоды в Греции уже стали как минимум трое человек.

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Источник: korrespondent.net

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