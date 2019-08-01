Трамп выступит с обращением к народу США

Президент США Дональд Трамп объявил, что во вторник, 8 января, выступит с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы. Об этом американский лидер написал в Twitter.
"Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (4 утра среды, 9 января)", − отметил американский лидер.
I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019
Ранее официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что в четверг, 10 января Трамп посетит границу с Мексикой.
По ее словам, он встретится с теми, кто находится "на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса".
Напомним, президент США заявил, что поскольку Конгресс уже несколько недель не принимает бюджет, он может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой.
Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
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Источник: korrespondent.net