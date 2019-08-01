Трамп выступит с обращением к народу США

Президент США Дональд Трамп объявил, что во вторник, 8 января, выступит с обращением к нации по кризису вокруг безопасности южной границы. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Рад сообщить, что выступлю с обращением к нации по гуманитарному кризису и проблеме национальной безопасности на южной границе во вторник в 21 час по времени Восточного побережья США (4 утра среды, 9 января)", − отметил американский лидер.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2019

Ранее официальный представитель Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что в четверг, 10 января Трамп посетит границу с Мексикой.

По ее словам, он встретится с теми, кто находится "на передовых позициях национальной безопасности и гуманитарного кризиса".