Корабль ВМС США проведет учения в Черном море

Десантный корабль США USS Fort McHenry проведет три дня в румынском порту Констанца, после чего примет участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand. Об этом в понедельник, 7 января, сообщила пресс-служба ВМС Румынии.
"Выйдя из порта в четверг, 10 января, USS Fort McHenry и фрегат King Ferdinand проведут серию совместных учебных мероприятий в территориальных водах Румынии и в международных водах Черного моря", − говорится в сообщении.
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Источник: korrespondent.net
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