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08. 01. 2019

Корабль ВМС США проведет учения в Черном море

Десантный корабль США USS Fort McHenry проведет три дня в румынском порту Констанца, после чего примет участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand. Об этом в понедельник, 7 января, сообщила пресс-служба ВМС Румынии.

"Выйдя из порта в четверг, 10 января, USS Fort McHenry и фрегат King Ferdinand проведут серию совместных учебных мероприятий в территориальных водах Румынии и в международных водах Черного моря",  говорится в сообщении.

Отметим, представитель Шестого флота ВМС США Кайл Рейнс указал, что нахождение американского десантного корабля в Черном море не нарушает международное право. 
 
"Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и продолжим это делать", − заявил Рейнс, слова которого приводит издание Navy Times.
 
Напомним, 6 января USS Fort McHenry вошел в Черное море. Пресс-служба ВМС США в Европе уточнила, что корабль перебросили для обеспечением безопасности в регионе.
 
В начале декабря прошлого года СМИ сообщили, что США готовятся к отправке корабля в Черное море в ответ на действия России в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net

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