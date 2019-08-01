Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2019, вторник, 03:13
-7°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,48
08. 01. 2019

Жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали девять человек


В результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли не менее девяти человек, сообщает Bild.
 
По словам спасателей, что это число, скорее всего, будет расти в течение недели.
 
Ранее из-за угрозы схода лавин был эвакуирован целый горнолыжный курорт Хохкар. Объявлен четвертый уровень лавинной опасности.
 
В районе Мисбах объявлен режим ЧС из-за снегопада, который, по прогнозам синоптиков, будет идти всю неделю. Толщина нового снега может достигнуть двух метров, что угрожает обрушением некоторых зданий.

Австрию засыпало снегом
 
Напомним, в результате сильного снегопада на полуострове Халкидики в Греции объявлен режим чрезвычайного положения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Перестаньте убивать селедку ради шуб!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.