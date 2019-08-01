Жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали девять человек

В результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли не менее девяти человек, сообщает Bild.
По словам спасателей, что это число, скорее всего, будет расти в течение недели.
Ранее из-за угрозы схода лавин был эвакуирован целый горнолыжный курорт Хохкар. Объявлен четвертый уровень лавинной опасности.
В районе Мисбах объявлен режим ЧС из-за снегопада, который, по прогнозам синоптиков, будет идти всю неделю. Толщина нового снега может достигнуть двух метров, что угрожает обрушением некоторых зданий.
Австрию засыпало снегом
Напомним, в результате сильного снегопада на полуострове Халкидики в Греции объявлен режим чрезвычайного положения.
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Источник: korrespondent.net