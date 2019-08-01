Ким Чен Ын тайно приехал в Китай – СМИ



Лидер КНДР Ким Чен Ын с понедельника, 7 января, находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая.



Северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая.



Это четвертый визит лидера Северной Кореи в Китай менее чем за год. Нынешний визит Ким Чен Ына продлится до 10 января.



Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном. Белый дом приступил к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения встречи двух политиков.

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Источник: korrespondent.net