Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2019, вторник, 04:51
-7°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,48
08. 01. 2019

Ким Чен Ын тайно приехал в Китай – СМИ


Лидер КНДР Ким Чен Ын с понедельника, 7 января, находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая.
 
Северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая. 
 
Это четвертый визит лидера Северной Кореи в Китай менее чем за год. Нынешний визит Ким Чен Ына продлится до 10 января.
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном. Белый дом приступил к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения встречи двух политиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перестаньте убивать селедку ради шуб!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.