Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2019, вторник, 07:39
-7°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,48
08. 01. 2019

Названы виновники "акустических атак" на дипломатов США на Кубе


Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает CNN.
 
Профессор сенсорной биологии Фернандо Монтеалегре-Дзапата из британского университета и американский исследователь Александр Стубб пришли к выводу, что обнародованные ранее якобы звуки "акустических атак" до мельчайших деталей – по продолжительности, частоте повторения импульсов и энергетическому спектру – совпадают со стрекотанием сверчков.
 
Ученые также определили вид сверчка – индийский короткохвостый.
 
Напомним, власти США утверждают, что на Кубе с 2016 по 2017 год от "акустических атак" пострадали 24 дипломата. Американцы жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение координации. США возложили ответственность на Кубу и отозвали 60% сотрудников своего посольства. Власти Кубы отрицают проведение "акустических атак".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перестаньте убивать селедку ради шуб!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.