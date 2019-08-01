Названы виновники "акустических атак" на дипломатов США на Кубе



Звуки, которые американские дипломаты на Кубе приняли за акустические атаки, могли быть стрекотанием сверчков. К такому выводу пришли ученые, сообщает CNN.



Профессор сенсорной биологии Фернандо Монтеалегре-Дзапата из британского университета и американский исследователь Александр Стубб пришли к выводу, что обнародованные ранее якобы звуки "акустических атак" до мельчайших деталей – по продолжительности, частоте повторения импульсов и энергетическому спектру – совпадают со стрекотанием сверчков.



Ученые также определили вид сверчка – индийский короткохвостый.



Напомним, власти США утверждают, что на Кубе с 2016 по 2017 год от "акустических атак" пострадали 24 дипломата. Американцы жаловались на потерю слуха, тошноту, головные боли и нарушение координации. США возложили ответственность на Кубу и отозвали 60% сотрудников своего посольства. Власти Кубы отрицают проведение "акустических атак".

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Источник: korrespondent.net