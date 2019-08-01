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08. 01. 2019

В Австралии нашествие медуз: власти закрыли популярные пляжи

Популярные пляжи на северо-востоке Австралии закрыли в понедельник, 7 января, в связи с нашествием синих медуз, известных как португальские кораблики. Об этом сообщило общество спасения на водах штата Квинсленд. 

Как информирует телеканал ABC, с 1 декабря в Квинсленде медузы укусили более 18 тысяч человек. В прошлом году за этот же период было зафиксировано в три раза меньше случаев.

По словам эксперта Лайзы-Энн Гершвин, распространение португальских корабликов вызвано устойчивыми западными ветрами, которые гонят колонии медуз к побережью.

Ранее биологи раскрыли секрет движения медуз.

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Источник: korrespondent.net

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