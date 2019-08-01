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08. 01. 2019

Во Франции вынесли около тысячи приговоров "желтым жилетам" - премьер

С начала акций протестов "желтых жилетов" во Франции суд вынес свыше тысячи приговоров по делам, связанным с правонарушениями участниками митингов. Об этом в понедельник, 7 января, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает FrancetvInfo.

Всего с начала проведения акций протестов "желтых жилетов" полиция задержала порядка 5,6 тысяч человек.

"В общей сложности было вынесено более 1000 приговоров, 5,6 тысяч задержаний провела полиция с начала событий", - сказал премьер-министр.

Также он отдельно отметил, что злоумышленников, которые разрисовали Триумфальную арку, памятку истории и архитектуры, задержали. Их было 13 человек - всех поместили под стражу.

Ранее "желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции.

Во Франции задержали 345 участников протестов

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Источник: korrespondent.net

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