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08. 01. 2019

В Австрии лицам, младше 18 запретили курить и вейпить

В Австрии увеличили возраст, начиная с которого закон разрешает курить сигареты. В соответствии с новой нормой закона, курить разрешается лицам, которые достигли 18 лет. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Укринформ.

Отмечается, что ранее курить сигареты в стране было разрешено уже с 16 лет.

Ограничение касается как курения классических сигарет, так и кальянов и электронных сигарет.

Также ужесточается запрет на употребление крепких алкогольных напитков: теперь их можно употреблять только после достижения 18-летнего возраста.

Нарушение будет караться штрафами, которые будут отличаться в разных федеральных землях – от 200 до 500 евро.

Среди других нововведений: детям до 14 лет разрешено дольше находиться на общественных мероприятиях - до 23.00 вместо 22.00, как было раньше.

Напомним, в МОЗ заявили, что в Украине распространенность курения снизилась на треть.

Также сообщалось, что в голландских магазинах сети супермаркетов Lidl намерены отказаться от торговли сигаретами.

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Источник: korrespondent.net

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