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08. 01. 2019

Трамп обсудил вывод войск из Сирии с Макроном

Президент США Дональд Трамп обсудил планы вывода американских войск из Сириии с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Reuters.

"Лидеры обсудили приверженность обеих стран к уничтожению ИГИЛ, а также планы решительного, целенаправленного и скоординированного вывода американских войск из Сирии", - говорится в сообщении.

Они подтвердили, что любое дальнейшее использование химического оружия в Сирии недопустимо.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. 

Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. 

При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. 

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Источник: korrespondent.net

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