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08. 01. 2019

Хакерская атака на немецких политиков: задержан подозреваемый

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Spiegel.

Отмечается, что по подозрению в хакерской атаке задержан двадцатилетний мужчина из региона Средний Гессен. Он живет с родителями.

По данным агентства DPA, подозреваемый уже сознался в содеянном.

Напомним, в Германии хакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов. Были опубликованы, в частности, данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. 

Позже сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам в рамках расследования дела провели обыск в квартире 19-летнего программиста из города Хайльбронн.

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Источник: korrespondent.net

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