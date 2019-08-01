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08. 01. 2019

В ЮАР столкнулись два поезда: сотни пострадавших

В столице Южно-Африканской Республики Претории во вторник, 8 января, столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и около 200 человек пострадали, сообщает местная служба неотложной медицинской помощи в Twitter.

Отмечается, что авария произошла утром 8 января на станции Mountain View.

Cмотрите фотогалерею: В ЮАР столкнулись два поезда: сотни пострадавших

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.

Напомним, в прошлом году в Египте столкнулись два поезда, в результате 19 человек погибло.

Также в Австрии столкнулись пассажирские поезда, десятки пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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