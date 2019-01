В ЮАР столкнулись два поезда: сотни пострадавших

В столице Южно-Африканской Республики Претории во вторник, 8 января, столкнулись два поезда, в результате чего по меньшей мере три человека погибли и около 200 человек пострадали, сообщает местная служба неотложной медицинской помощи в Twitter.

Отмечается, что авария произошла утром 8 января на станции Mountain View.

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT