В Индии бастуют около 200 миллионов человек

Как отмечает телеканал, в отдельных случаях протесты сопровождаются актами насилия и столкновениями с полицией. В южном штате Керала участники акции устроили сидячую забастовку на железнодорожных путях, движение на ряде автомобильных трасс также блокировано.

По данным СМИ, к протестам уже присоединились сотрудники промышленного, банковского, страхового и транспортного секторов. В поддержку бастующих также выступили студенты, фермеры и представители федеральных СМИ.

Организаторы акции пока не заявляли о возможном намерении продолжать забастовку после 9 января.

Ранее сообщалось, что индийский магнат Мукеш Амбани потратил на свадьбу дочери около 100 миллионов долларов.