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08. 01. 2019

В Индии бастуют около 200 миллионов человек

В Индии около 200 миллионов человек приняли участие в общенациональной забастовке, которая началась во вторник, 8 января, и продлится два дня, сообщает телеканал NDTV.
 
 
Согласно его данным, инициаторами протестной акции выступили лидеры местных профсоюзов и левых движений. Участники забастовки требуют повышения минимальной оплаты труда и пенсии, усиления социальных гарантий, защиту от безработицы, а также выполнения ряда других требований.
 
Как отмечает телеканал, в отдельных случаях протесты сопровождаются актами насилия и столкновениями с полицией. В южном штате Керала участники акции устроили сидячую забастовку на железнодорожных путях, движение на ряде автомобильных трасс также блокировано.
 
По данным СМИ, к протестам уже присоединились сотрудники промышленного, банковского, страхового и транспортного секторов. В поддержку бастующих также выступили студенты, фермеры и представители федеральных СМИ.
 
Организаторы акции пока не заявляли о возможном намерении продолжать забастовку после 9 января.
 
Ранее сообщалось, что индийский магнат Мукеш Амбани потратил на свадьбу дочери около 100 миллионов долларов. 
 
 

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Источник: korrespondent.net

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