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08. 01. 2019

Крушение судна у Турции: поднято тело погибшего украинца

Береговая охрана подняла тело одно из украинских моряков, погибших во время аварии судна у берегов Турции. Об этом во вторник, 8 января, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в соцсети Тwitter.

Он отметил, что поисковые работы сил береговой охраны продолжаются.

Сибига также сообщил, что пострадавших украинских моряков в больнице посетил губернатор города Самсун Осман Каймак.

Губернатор Самсуна Осман Каймак відвідує потерпілих укр моряків у лікарні-вдячні тур стороні за турботу та порятунок наших співвітчизників!Станом на зараз пошукові роботи сил Берегової охорони тривають,піднято одне тіло загиблого українця https://t.co/0Sye8eMdie

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 8 января 2019 г.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.

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Источник: korrespondent.net

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