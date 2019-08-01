В Солсбери снесут дом Скрипаля

Власти приняли решение о сносе дома бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом во вторник, 8 января, сообщает The Guardian.

Жители соседних домов уже получили письма с предупреждением о демонтаже дома. Работы по сносу могут продлиться около четырех месяцев. Отмечается, что первый месяц работ пойдет на герметизацию дома.

В местном департаменте здравоохранения сообщили, что все демонтированные элементы будут завернуты и закрыты. Также в ведомстве подчеркнули, что все работы будут выполнены с высоким уровнем безопасности.

Как сообщалось, британские власти выкупили дом Скрипаля.

Ранее британиские СМИ сообщали, что власти полностью восстановили картину организации отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери. Отмечается, что стоявшая за нападением агентурная сеть российской военной разведки, была разоблачена в Великобритании в результате контртеррористического расследования и впоследствии ликвидирована.

Недавно полицейские, оказавшие первую помощь Сергею и Юлии Скрипалям, рассказали подробности того дня, когда обнаружили их в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net