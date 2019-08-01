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08. 01. 2019

СМИ узнали о планах Турции на базы США в Сирии

В ходе переговоров с в Анкаре советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона власти Турции обратятся к Вашингтону с запросом о передаче им американских военных баз в Сирии или об их уничтожении. Об этом сообщает газета Hurriyet во вторник, 8 января, ссылаясь на источники.
 
 
Отмечается, что Турция выступает категорически против передачи 22 баз США в Сирии курдским формированиям после вывода американских войск.
 
Болтон провел в Анкаре переговоры с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О содержании их беседы не сообщается. Объявленная ранее пресс-конференция с их участием была отменена.

Госсекретарь Майк Помпео заявил накануне, что обязательства по безопасности курдского ополчения принял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с американским лидером Дональдом Трампом.

"Турки продолжат кампанию против ИГ после нашего ухода из Сирии, и гарантируют, что те парни, которые воевали на нашей стороне, которые помогали нам в борьбе с ИГ, будут защищены", - сказал Помпео.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных. 

Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. 

При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. 

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Источник: korrespondent.net

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