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08. 01. 2019

Эрдоган отменил встречу с советником Трампа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником американского коллеги Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном, который отправился в турне по странам Ближнего Востока на фоне неопределенности политики Трампа по Сирии. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 8 января.

Встреча была запланирована на сегодняшнее утром . Эрдоган отказался встречаться с чиновником Белого дома после того, как в воскресенье тот назвал условием вывода американских войск из Сирии гарантии безопасности для курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.

Исход Трампа. Кто теперь займется Сирией

Ранее Трамп и Эрдоган обсудили вывод американских военнослужащих из Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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