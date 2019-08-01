Трамп: Переговоры с Китаем идут очень хорошо

Как сообщал Корреспондент.net, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Однако, в начале декабря, США и Китай договорились не вводить новые пошлины.

Накануне в Пекине стартовали торговые переговоры между США и Китаем.