Подрыв американского танка в Йемене попал на видео

В Сети опубликовали видео подрыва танка M60A3 американского производства в Йемене. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Yemen Observer в Twitter.

В частности, в подписи к ролику утверждается, что хуситы нанесли удар по боевой машине сил арабской коалиции.

На кадрах видно, что пожар в боевом отделении танка привел к мощному взрыву. При этом, из какого оружия был произведен подрыв, неизвестно.

Saudi army M60A3 explode as a result of Houthi fire. pic.twitter.com/jNmSzH1IjX — Yemen Observer (@YemeniObserv) 6 января 2019 г.

Напомним, конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами с шиитского движения Ансар Алла продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне власти выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что результате авиаудара США в Йемене был уничтожен один из самых разыскиваемых террористов Джамаль аль-Бадави.

Также сообщалось, что участники гражданской войны в Йемене на начавшихся мирных переговорах при посредничестве ООН договорились об освобождении тысяч пленных.

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Источник: korrespondent.net