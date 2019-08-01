Число жертв столкновения поездов в ЮАР увеличилось

Количество жертв столкновения двух пассажирских поездов в столице ЮАР Претории увеличилось до четырех человек, более 600 человек получили ранения. Об этом во вторник, 8 января, сообщает The Citizen.

"Четыре человека погибли и более 600 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, два локомотива столкнулись около 10 утра по местному времени во вторник в районе Претории на станции Mountain View.

На момент аварии в поездах находилось около 800 человек. Один из них после столкновения сошел с рельсов. Число жертв может увеличиться.

Причина аварии пока не известна, полиция открыла расследование. Издание пишет, что один из поездов стоял на платформе станции Mountain View, когда другой въехал в него. Оба поезда отправились со станции Mabopane и направлялись в Преторию.

Детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Претории столкнулись два поезда, сотни людей пострадали.

Напомним, в прошлом году в Египте столкнулись два поезда, в результате 19 человек погибло.

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Источник: korrespondent.net