Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2019, вторник, 18:44
-6°C
Завтра -10°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
08. 01. 2019

В Польше задержали украинца с гаубицей

В пункте пропуска Дорогуск на польско-украинской границе задержан гражданин Украины, который пытался провезти на родину артиллерийское орудие – гаубицу. Об этом накануне сообщил сайт polskatimes.pl.

"Элементы пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле. 22-летний гражданин Украины попытался перевезти их через пограничный пункт пропуска в Дорогуске. Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно", – рассказал представитель Холмской районной прокуратуры Лех Вечэжа.

По его словам, украинец знал, что именно он перевозит и за что его задержали. Отмечается, что с помощью гаубицы можно уничтожать бронетехнику, включая танки.

Следствие по данному делу ведут Холмская прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

Ранее в пункте пропуска Дорогуск польские силовики обнаружили компоненты автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630 калибром 30 мм. Шестиствольную зенитную пушку советского производства перевозили две гражданки Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вышел на улицу, а там опять зима. Она что, каждый день теперь будет?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.