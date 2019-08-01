В Испании украинок и россиянок освободили из сексуального рабства

Полиция Испании освободила пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады. Об этом во вторник, 8 января, сообщает РИА Новости.

В ходе операции были задержаны четыре человека, однако их гражданство не сообщается. Трое из задержанных находятся под стражей.

Отмечается, что злоумышленники искали жертв через социальные сети, как правило, выбирая молодых девушек c финансовыми проблемами. Им предлагали работу в Испании, например, хостес или аниматором на дискотеках, обещали зарплату в три тысячи евро. Однако по приезду девушек заставляли оказывать сексуальные услуги в ночном клубе. По словам одной из жертв, за отказ им грозил штраф от 50 до 100 евро. Она рассказала, что лидер группировки также угрожал выкинуть их на улицу без средств к существованию. Девушки жили в том же клубе, за проживание они должны были платить по пять евро в день.

Отмечается, что подозреваемые связывались с "поставщиками" девушек в Украине и России через социальные сети и мессенджеры.

При обыске в клубе и одном из домов в Гранаде нашли огнестрельное оружие, чуть более тысячи евро наличными и марихуану.

Это не первый подобный случай. Ранее также сообщалось о том, что украинок обманом завлекали в Испанию и заставляли заниматься проституцией. Жертвам обещали работу в гостиничном бизнесе.

Как сообщалось, в Тернополе студенты отправляли девушек в рабство. Злоумышленники успели отправить за границу около пяти девушек.

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Источник: korrespondent.net