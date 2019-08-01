Пенс рассказал о содержании обращения Трампа

В своем обращении к стране президент США Дональд Трамп расскажет американцам о том, что в действительности представляет из себя кризис на американо-мексиканской границе. Такое пояснение дал во вторник, 8 января, в интервью телеканалу CBS вице-президент Майкл Пенс.

"Когда президент сегодня вечером (в 21:00 по местному времени, в 4:00 по киевскому - ред.) выступит с обращением к стране, он изложит американцам, что представляет из себя настоящий гуманитарный кризис, сложившийся на нашей южной границе. За последние несколько месяцев свыше 60 тысяч человек попытались нелегально проникнуть в страну. Однако впервые основную часть от этой цифры составляют семьи и дети без сопровождения", - подчеркнул Пенс.

Вместе с тем на прямой вопрос ведущего, объявит ли Трамп о введении чрезвычайного положения в стране, вице-президент не ответил.

"У нас сложился кризис, и нам нужно его разрешить. Пришло время для демократов сесть за стол переговоров, причем не только ради прекращения частичного прекращения работы правительства, но и чтобы разрешить гуманитарный кризис и кризис безопасности", - убежден вице-президент.

Пенс также рассказал, что представители Демократической партии в Конгрессе США не хотят вести конструктивные переговоры, в том числе по вопросам безопасности на границах, до тех пор, пока Трамп не подпишет документ, восстанавливающий работу правительства, частично приостановившего свою деятельность.

"Конгресс должен выполнять свою работу и сесть за стол переговоров. Мы провели весь уик-энд в этом помещении. Мы услышали, каковы их приоритеты. А президент в свою очередь повторил свое четкое намерение построить стену на южной границе, и он сообщил, что речь может идти о стальном барьере", - рассказал Пенс, напомнив, что ранее в Демократической партии выступали с критикой бетонного заграждения. По словам вице-президента, президент выслушал, чего хотят демократы, в том числе это касается гуманитарных вопросов, выделения дополнительных средств на здравоохранение, технологий для усовершенствования досмотров на пунктах пропуска на границе. "Однако на протяжении прошедшего уик-энда мы увидели, что они даже не хотят вести переговоры до тех пор, пока президент не откроет правительство. Американский народ заслуживает большего: демократы должны вернуться за стол переговоров, и я уверен, что мы решим этот вопрос законодательным путем", - убежден Пенс. Ранее Трамп заявил, что он может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой. Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net