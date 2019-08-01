США заявили о "продуктивной дискуссии" с Турцией по Сирии

После встречи турецкой и американской делегаций в столице Турции Анкаре представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию". Об этом во вторник, 8 января, сообщает Anadolu.

По словам одного из членов американской делегации Гаррета Маркиса, недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около двух тысяч военнослужащих из северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.

"В США с нетерпением ждут проведения дальнейших консультаций между военными по нашему сотрудничеству в Сирии", - отметил Маркис.

Указано, что переговоры проходили в президентском дворце в Анкаре и продолжались около двух часов.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных.

Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок.

При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода.

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Источник: korrespondent.net