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08. 01. 2019

В Польше столкнулись 17 авто: шесть пострадавших

На автомагистрали близ польского города Лодзь столкнулись 17 легковых и грузовых автомобилей - пострадали шесть человек, которых госпитализировали. Как сообщает Onet.pl, ДТП с участием шести грузовиков и 11 легковых автомобилей произошло в 7.00 вторника, 8 января, из-за сильного снегопада и плохой видимости.

По данным пожарных, повреждены были в основном пассажирские автомобили, которые врезались в грузовики и отбойники. Шесть человек из столкнувшихся авто были госпитализированы.

В нескольких километрах произошло еще одно ДТП, в результате которого столкнулось еще три автомобиля. Однако на этот раз никто не пострадал.

Дорога по направлению к Гданьску была полностью заблокирована около восьми часов, сейчас движение частично восстановлено, но еще затруднено – организованы объезды по прилегающим автодорогам.

Напомним, в результате сильного снегопада на полуострове Халкидики в Греции объявлен режим чрезвычайного положения - температура воздуха понизилась до 19 градусов ниже нуля.

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Источник: korrespondent.net

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