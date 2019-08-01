От непогоды в Европе погибли 12 человек

В Европе из-за сильных снегопадов и ухудшения погоды за последнюю неделю погибли 12 человек, сотни попали в снежные ловушки в альпийских регионах. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Associated Press.

В частности, в Норвегии до сих пор ищут тела четырех лыжников, которые на прошлой неделе попали под лавину. Женщину из Швеции и трех финнов считают погибшими, но спасатели не могут найти их тела из-за ухудшения погоды.

Также несколько человек погибли от лавин в Швейцарии, Австрии и Германии. При этом органы власти предупредили, что продолжение снегопада увеличивает и без того высокий риск новых лавин.

В свою очередь в Греции школы в Афинах и многих прилегающих районах остались закрытыми после того, как снегопады накрыли столицу, а температура в некоторых районах Средиземноморья значительно снизилась.

Кроме того, в Австрии сотни жителей застряли в своих домах из-за заблокированных дорог, а в некоторых регионах нет электроэнергии из-за поваленных деревьев, которые повредили линии электропередачи. Школы в некоторых австрийских регионах закрыты уже второй день.

К тому же, сильный снегопад и ветер накрыли во вторник центральную Скандинавию. Снегопад также нарушил дорожное движение на большей территории Словакии, в международном аэропорту Братиславы отменили большинство рейсов.

В южной и восточной Германии ожидаются новые снегопады, а на севере даже прогнозируют штормовую погоду.

Ранее сообщалось, что в результате сильного снегопада на полуострове Халкидики в Греции объявлен режим чрезвычайного положения - температура воздуха понизилась до 19 градусов ниже нуля.

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Источник: korrespondent.net