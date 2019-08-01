Бельгия не приняла спасенных в Средиземном море мигрантов

Бельгия отклонила просьбу Еврокомиссии принять спасенных мигрантов, которые застряли на двух кораблях неправительственных организаций в Средиземном море у Мальты, информирует RTBF.
Как сообщил представитель премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, правительство считает, что власти страны уже продемонстрировали свою солидарность с ЕС в миграционном вопросе, принимая повышенное количество просителей убежища.
Также в правительстве отметили, что миграционный маршрут вблизи Мальты сейчас не демонстрирует пиковые масштабы.
Еврокомиссия ранее призвала страны-члены ЕС распределить между собой 49 мигрантов, спасенных немецкими НПО в водах Средиземного моря. По данным источников, Германия, Франция, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Румыния, Мальта и Португалия выразили готовность принять часть этих мигрантов.
Однако власти Мальты настаивают, чтобы к этим беженцам были добавлены еще 249 мигрантов, которые несколько дней назад были спасены мальтийскими моряками и приняты на временное удержание властями страны.
Напомним, в течение 2018 году погибли или пропали без вести почти 4600 мигрантов.
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Источник: korrespondent.net
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