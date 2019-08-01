Аэропорт Лондона приостановил полеты из-за беспилотника

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылет самолетов из-за неопознанного беспилотного летательного аппарата. Об этом во вторник, 8 января, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
"В качестве меры пресечения мы приостановили вылеты на время расследования. Приносим извинения пассажирам за возможные неудобства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, примерно через полтора часа руководство аэропорта сообщило, что вылеты самолетов возобновлены, однако расследование продолжается.
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Источник: korrespondent.net
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