Аэропорт Лондона приостановил полеты из-за беспилотника

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил вылет самолетов из-за неопознанного беспилотного летательного аппарата. Об этом во вторник, 8 января, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.

"В качестве меры пресечения мы приостановили вылеты на время расследования. Приносим извинения пассажирам за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, примерно через полтора часа руководство аэропорта сообщило, что вылеты самолетов возобновлены, однако расследование продолжается.

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Источник: korrespondent.net