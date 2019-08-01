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08. 01. 2019

В Польше арестовали четырех украинцев

В польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше. Об этом со ссылкой на данные Надбужанского отдела пограничной службы сообщает во вторник, 8 января, Yavp.pl.

По данным издания, пока будет продолжаться расследование, задержанные по решению суда минимум три месяца проведут за решеткой.

Как говорится в сообщении, украинцы "незаконный бизнес организовали еще в 2016 году под прикрытием полицеальных школ".

"Из них иностранцы получали документы, которые в дальнейшем позволяли им подаваться на получение карт временного побыта в Польше. За два года таким образом удалось легализовать около 140 человек", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что за свои услуги задержанные якобы брали немалые деньги. По предварительным данным, в целом речь идет о незаконной прибыли в сумме не менее 350 тысяч злотых.

Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Также задержанных обвиняют в присвоении средств, выделяемых в качестве дотаций в связи с открытием и функционированием полицеальных школ.

На данный момент расследование дела продолжается.

Ранее в пункте пропуска Дорогуск на польско-украинской границе задержан гражданин Украины, который пытался провезти на родину артиллерийское орудие - гаубицу.

Также сообщалось, что в Польше задержали гражданина Украины, который владел огнестрельным оружием, не имея разрешений. На момент задержания в его автомобиле нашли девять пистолетов и почти 450 патронов.

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Источник: korrespondent.net

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