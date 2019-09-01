Манафорт страдает от подагры и депрессии − адвокаты

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, который находится в предварительном заключении, страдает от депрессии и использует инвалидную коляску. Об этом говорится в ходатайстве его адвокатов, поданном в суд во вторник, 8 января.
"Важно отметить, что условия содержания господина Манафорта под стражей оказали влияние на его физическое и душевное здоровье. Вот лишь один пример: на протяжении многих месяцев господин Манафорт страдает от жестокой подагры, которая временами приковывает его к инвалидной коляске. Он также страдает от депрессии и тревожности и, в силу ограничений на семейные визиты, очень мало контактирует со своей семьей", − отмечается в ходатайстве.
Адвокаты подчеркнули, что Манафорт покидал тюрьму только для того, чтобы общаться с прокурорами и посещать суд. При этом часто по целым дням ему приходилось отвечать на вопросы следствия.
В связи с указанными фактами они выступают против действий спецпрокурора Роберта Мюллера, который на основании ряда обстоятельств обвинил Манафорта в даче ложных показаний.
По словам адвокатов, Манафорт мог действительно забыть те или иные обстоятельства или ошибиться в изложении событий, но это не значит, что он сознательно пытался ввести в заблуждение следствие.
Напомним, ранее спецпрокурор заявил суду, что Манафорт умышленно лгал прокурорам, хотя и согласился на сотрудничество с ними.
Как сообщал Корреспондент.net, по делу Манафорта велись два судебных процесса. Присяжные в Вирджинии признали его виновным в финансовых и налоговых нарушениях по восьми пунктам обвинения.
Другой процесс, касающийся обвинений в отмывании денег, заговоре против США и работе иностранным агентом, должен был начаться в сентябре 2018 года, но Манафорт пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам: сговоре и попытке влиять на свидетелей.
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Источник: korrespondent.net