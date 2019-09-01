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09. 01. 2019

Делегация США поедет в Анкару из-за закупки С-400

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что США отправят в Турцию делегацию, чтобы объяснить опасения по поводу закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. 
 
Как сообщает издание Hurriyet, опасения США, в частности, связаны с безопасностью американских истребителей F-35.
 
Как отметил Демир, Анкара постоянно слышит о возможном ущербе и угрозах для истребителей F-35 в случае их размещения в месте, близком к С-400.
 
"И хотя подобные опасения поступают уже больше года, к нам раньше не приезжала группа экспертов, чтобы разъяснить технические риски", − указал чиновник.
 
Демир добавил, что Турция рассмотрит предложение США о продаже систем противоракетной обороны Patriot.
 
"Наше решение закупить С-400 не означает, что все наши потребности (в контексте защиты воздушного пространства) полностью удовлетворены", − подчеркнул он.
 
Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400 и работают по всем направлениям, чтобы Анкара отказалась от этой идеи.
 
В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 млрд долларов, как альтернативу российской системе.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле прошлого года Москва и Анкара договорились о ценах на поставку С-400.

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Источник: korrespondent.net

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