Делегация США поедет в Анкару из-за закупки С-400

Как сообщает издание Hurriyet, опасения США, в частности, связаны с безопасностью американских истребителей F-35.

Как отметил Демир, Анкара постоянно слышит о возможном ущербе и угрозах для истребителей F-35 в случае их размещения в месте, близком к С-400. "И хотя подобные опасения поступают уже больше года, к нам раньше не приезжала группа экспертов, чтобы разъяснить технические риски", − указал чиновник.

Демир добавил, что Турция рассмотрит предложение США о продаже систем противоракетной обороны Patriot.

"Наше решение закупить С-400 не означает, что все наши потребности (в контексте защиты воздушного пространства) полностью удовлетворены", − подчеркнул он.

Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400 и работают по всем направлениям, чтобы Анкара отказалась от этой идеи.

В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 млрд долларов, как альтернативу российской системе.