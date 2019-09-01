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09. 01. 2019

В Огайо скончалась старейшая жительница США

В городе Кливленд-Хайтс, штат Огайо, во вторник, 8 января, умерла старейшая жительница США Лесси Браун. Об этом сообщил портал cleveland.com.

Смерть Браун подтвердила ее дочь Верлин Уилсон. Она уточнила, что та умерла примерно в 10.45 утра по местному времени (17.45 по киевскому времени) в своем доме. 

Ранее внучка Браун заявила журналистам, что секрет долголетия бабушки − это "сладкий картофель и вера в Бога".

Лесси Браун родилась в Атланте в 1904 году, в 18 лет переехала в Огайо, вышла замуж и родила пять детей. 

По оценкам ее семьи, у нее более 50 потомков, включая двух пра-пра-правнуков. Самым старым человеком в США она стала в мае 2018 года, когда ей было 113 лет.
Напомним, в конце декабря 2018 года в США скончался самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон. Ему было 112 лет.

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Источник: korrespondent.net

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