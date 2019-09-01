Венесуэла подала жалобу на Соединенные Штаты в ВТО

Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США, направленные против венесуэльских товаров и услуг и ограничивающие торговлю. Информация об этом появлась на сайте ВТО во вторник, 8 января.
"Венесуэла заявляет, что определенные законы и положения США, связанные с товарами венесуэльского происхождения, ликвидностью венесуэльского государственного долга, транзакциями в цифровой валюте Венесуэлы и списком специально выделенных граждан и блокированных лиц, противоречит Генеральному соглашению по тарифам и торговле и Генеральному соглашению по торговле услугами", − говорится в сообщении.
Ранее Минфин США внес в санкционные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость