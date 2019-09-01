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09. 01. 2019

Делегация из КНДР тайно ездила в Канаду − СМИ

Делегация КНДР ездила на секретные переговоры в Оттаву в Канаде в конце сентябре 2018 года. Об этом во вторник, 8 января, сообщил телеканал CBC News со ссылкой на источник в канадском правительстве.
 
По данным собеседника телеканала, переговоры с северокорейцами продолжались два дня. В ходе встречи канадская сторона настаивала на продвижении процесса денуклеаризации и призывала обратить внимание на "серьезные проблемы с правами человека" в Северной Корее.
 
CBC подчеркивает, что канадские дипломаты "приветствуют" личные переговоры, так как это нечастое явление в отношениях с КНДР. При этом пока неизвестно, как удалось организовать указанную встречу.
 
Представитель министерства иностранных дел Канады Гийом Берубе заявил в комментарии телеканалу, что встреча не является доказательством каких-то "изменений в статусе канадских дипломатических отношений с КНДР".
 
"Хотя недавно начавшийся и продолжающийся межкорейский диалог обнадеживает, мы по-прежнему обеспокоены отсутствием конкретных действий со стороны Северной Кореи в направлении денуклеаризации", − написал Берубе в электронном письме CBC News.
 
Он подчеркнул, что визит северокорейцев в Оттаву был обговорен с "союзниками" Канады, включая США.
 
Напомним, Канада и КНДР разорвали дипломатические отношения в 2010 году.
 
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын с 7 января находится в Китае с тайным визитом. 
 
Также стало известно, что американская администрация приступила к поиску места для второй встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера Северной Кореи.

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Источник: korrespondent.net

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