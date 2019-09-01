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09. 01. 2019

Иран обвинил Европу в укрывательстве террористов

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страны Европы укрывают на своей территории представителей террористических группировок. Об этом он написал во вторник, 8 января, в Twitter.

"Европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают у себя (представителей группировки) Моджахеддин-э халк (Организация моджахедов иранского народа), убившей 12 тысяч иранцев и поддерживавшей преступления Саддама (Хусейна) против иракских курдов, а также других террористов, организовывавших убийства невинных иранцев из Европы", − говорится в сообщении Зарифа.

Он подчеркнул, что "обвинения в адрес Ирана не снимают с Европы ответственности за укрывательство террористов".

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Нидерланды обладают вескими основаниями предполагать, что иранские власти могут быть причастны к покушениям и атакам на территории ЕС. 

Напомним, в июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран использует свои дипломатические представительства для планирования терактов в Европе.

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Источник: korrespondent.net

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