США испытали гиперзвуковые снаряды с палубной установки эсминца − СМИ

Американский эскадренный миноносец USS Dewey в рамках испытаний летом 2018 года выпустил 20 гиперзвуковых снарядов из стандартной палубной установки. Об этом 8 января сообщило издание USNI News со ссылкой на источники.

Отмечается, что они были частью исследований, "чтобы доказать, что ВМС может превратить палубную установку, которой более сорока лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов".

По имеющимся данным, испытания были проведены ВМС США и Управлением стратегических возможностей Пентагона в рамках международных военно-морских учений RIMPAC летом 2018 года.

Изначально гиперзвуковые снаряды были созданы для электромагнитной рельсовой пушки.

Как пишет издание, сейчас ВМС США используют эффективную, но дорогостоящую комбинацию из ракет для противостояния угрозам со стороны крылатых ракет.

Ранее сообщалось, что в США разрабатывают гиперзвуковую маневрирующую ракету с дальностью действия 1,6 тысячи километров.

Напомним, летом прошлого года в США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты GOLauncher1.